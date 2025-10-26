Le troisiÃ¨me trimestre 2025 marque une progression significative de l’activitÃ© du groupe Tawasol, avec un chiffre d’affaires consolidÃ© atteignant 20,085 Millions de Dinars, soit une hausse de 12,19% par rapport Ã la mÃªme pÃ©riode de 2024. Cette performance tÃ©moigne de la soliditÃ© du modÃ¨le Ã©conomique et de la stratÃ©gie de diversification dÃ©ployÃ©e par le groupe.

Une performance remarquable des activitÃ©s export, qui enregistrent une croissance de 41,03% sur le trimestre, atteignant 7,325 Millions de Dinars. Cette dynamique internationale reprÃ©sente dÃ©sormais 36,47% du chiffre d’affaires global, contre

29,01 % l’annÃ©e prÃ©cÃ©dente, illustrant la rÃ©ussite de la stratÃ©gie de conquÃªte des marchÃ©s extÃ©rieurs, notamment en Afrique.

Production :

La production consolidÃ©e atteint 19,79 Millions de Dinars au troisiÃ¨me trimestre, en hausse de 13,77%, confirmant l’accÃ©lÃ©ration de l’activitÃ© opÃ©rationnelle. L’effort d’investissement demeure soutenu avec 3,52 Millions de Dinars engagÃ©s sur le trimestre, principalement allouÃ©s au dÃ©veloppement des capacitÃ©s du pÃ´le infrastructures.