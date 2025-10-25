Le ministère des Affaires culturelles organise le jeudi 30 octobre 2025 à 17h00 une conférence de presse consacrée à la présentation de la plateforme numérique de gestion du soutien au secteur culturel au Centre National de Communication Culturelle (CNCC) à la Kasbah.

Seront présents à rencontre des cadres du ministère ainsi que l’équipe chargée du développement et de l’exécution du projet en vue de permettre aux professionnels des médias de se familiariser avec ce nouveau projet numérique, ses objectifs ainsi que ses mécanismes de fonctionnement.

Cette réunion s’inscrit dans le cadre d’une série de rencontres périodiques organisées par le ministère des Affaires culturelles avec les médias écrits, audiovisuels et électroniques, pour faire davantage connaitre les mécanismes de soutien à la culture.