“La Tunisie représente une porte stratégique pour investir dans le continent africain en raison de sa position géographique inédite, de son niveau élevé d’instruction et de sa base industrielle solide”, a déclaré, vendredi, Wan Li, ambassadeur de la République populaire de Chine.

Lors d’une interview avec l’Agence TAP, M. Li a mentionné qu’au cours de la visite du président de la République Kaïs Saied en Chine en mai 2024, les deux parties tunisienne et chinoise ont annoncé l’établissement d’un “partenariat stratégique et ont haussé la confiance politique mutuelle à un niveau élevé, afin de renforcer la coopération dans tous les domaines et accélérer la mise en œuvre des accords conclus entre les deux pays dans un délai bref”.

Wan Li a expliqué en outre que “la Chine est prête à travailler avec la Tunisie en vue de mettre en place des coopérations avec les autres pays africains et de discuter de la coopération trilatérale”, tout en soulignant que les deux pays accueilleront en novembre prochain le “Forum Tunisie-Chine-Afrique sur le développement médical”, qui est un modèle de coopération avec l’Afrique en s’appuyant sur l’excellence de la Tunisie dans le domaine de la santé.

La modernisation, selon ses dires, est un dessein commun auquel aspirent plus de 2,8 milliards de personnes en Chine et en Afrique, et c’est aussi un processus crucial afin de construire une communauté sino-africaine orientée vers un avenir commun dans tous les domaines.

“Le développement de la Chine contribue au développement de l’Afrique pour réaliser des bénéfices mutuels et une prospérité commune, lequel développement a été largement accueilli par les peuples africains”, a-t-il rappelé.