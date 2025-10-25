La Chine travaillera à ouvrir davantage d’opportunités pour les entreprises chinoises et tunisiennes afin qu’elles bénéficient des avantages de l’initiative “les nouvelles routes de la soie”, la considérant comme “une plateforme de coopération effective et de rapprochement positif au profit des deux peuples”, a déclaré, vendredi, l’ambassadeur de la République populaire de Chine en Tunisie, Wan Li.

Dans une interview accordée à l’Agence TAP, dans son studio de télévision, que l’initiative “Belt and Road”, “La ceinture économique de la Route de la soie” approuvée par le président chinois Xi Jinping, et à laquelle la Tunisie a adhéré depuis 2018 par le biais d’un mémorandum d’accord, constitue une opportunité pour renforcer la coopération entre les deux pays, notamment dans le domaine économique, a signalé Wan Li.

“La Chine a contribué de manière concrète à la réalisation de plusieurs projets en Tunisie, tels que le financement et la construction du centre culturel et sportif pour la jeunesse dans la région de Ben Arous, la création de l’Académie diplomatique internationale, et l’hôpital universitaire de Sfax. De plus, des entreprises chinoises sont en train de réaliser le projet du pont de Bizerte et de participer à la construction du barrage de Mellegue, dont les travaux devraient se terminer bientôt”, a-t-il ajouté.

Et de noter que “dans le cadre du renforcement des échanges commerciaux entre les deux pays, le volume des échanges commerciaux entre la Chine et la Tunisie a doublé pendant la période de 2019 à 2024, tandis que le volume des investissements des entreprises chinoises en Tunisie a augmenté dans plusieurs secteurs tels que les matériaux de construction, les composants d’automobile et d’autres domaines vitaux, y compris la construction de la plus grande centrale photovoltaïque en termes de capacité installée d’environ 100 mégawatts, ce qui a contribué au développement de la transition vers l’énergie verte”.

M. Li a mentionné, à ce titre, que la coopération bilatérale tuniso-chinoise inclut le volet culturel et que son pays cherche à intensifier les programmes susceptibles de renforcer les liens entre les peuples tunisien et chinois et de soutenir leur rapprochement.

“La partie chinoise travaillera avec la Tunisie pour intensifier davantage les échanges de délégations culturelles et médiatiques, en précisant que cet aspect sera la pierre angulaire de la concrétisation des “cinq liens” inclus dans les accords de coopération économique et culturelle étroite entre les deux pays, et ce, dans le cadre de la consultation et du dialogue concerté.

L’ambassadeur de la Chine en Tunisie a également présenté le rythme accéléré de la coopération entre la Tunisie et la Chine et le suivi de la mise en œuvre des clauses du partenariat stratégique.

La Tunisie a rejoint en effet le 10 juillet 2018 l’initiative de la “Ceinture économique de la Route de la soie” qui a été lancée par le président chinois en septembre 2013, visant à revitaliser l’ancienne “Route de la Soie” afin de renforcer la coopération économique et commerciale entre la Chine et les pays situés le long de cette route.