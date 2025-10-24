Après sa défaite européenne face au Sporting CP (1-2), l’Olympique de Marseille retrouve le championnat avec un déplacement périlleux sur la pelouse du RC Lens, ce samedi 25 octobre à 21h05 au stade Bollaert-Delelis.

Les hommes d’Igor Tudor (ou entraîneur actuel selon mise à jour) voudront se relancer en Ligue 1 après un revers en Ligue des Champions, tandis que les Sang et Or, en pleine confiance, visent une troisième victoire consécutive. Le club nordiste reste invaincu depuis quatre rencontres, après ses succès face à l’AJ Auxerre et le Paris FC (2-1 à chaque fois).

L’ambiance s’annonce électrique à Bollaert, où les Lensois, quatrièmes du classement, espèrent faire chuter le leader olympien dans ce duel de haut de tableau.

📍 Lieu : Stade Bollaert-Delelis, Lens

🕘 Heure : 21h05

📅 Date : Samedi 25 octobre 2025

📺 Chaîne TV : Ligue 1+