Le Brentford Community Stadium sera le théâtre d’un duel prometteur ce samedi 25 octobre 2025 à 21h00, à l’occasion de la 9e journée de Premier League. Une rencontre à forts enjeux entre un Liverpool en quête de redressement et un Brentford qui espère s’éloigner de la zone de relégation.

Liverpool sous pression

Actuel troisième du classement avec 15 points, Liverpool connaît un passage à vide inhabituel. Les hommes de Jürgen Klopp n’ont remporté qu’un seul de leurs cinq derniers matchs, concédant quatre défaites pour seulement cinq buts marqués et huit encaissés. Un rendement en deçà des standards du club, qui met une certaine pression sur le technicien allemand à l’approche de ce déplacement à Londres.

Les Reds devront impérativement réagir pour ne pas laisser filer leurs concurrents directs dans la course au titre.

Brentford veut créer la surprise

Face à eux, Brentford (16e, 7 points) alterne le bon et le moins bon depuis le début de saison. Avec deux victoires, deux défaites et un nul sur ses cinq derniers matchs, les Bees affichent une attaque intéressante mais une défense friable. Une victoire face à un cador du championnat serait une véritable bouffée d’air pour les hommes de Thomas Frank, toujours à la recherche de stabilité.

Historiquement, la tâche s’annonce compliquée : Brentford s’est incliné lors de ses cinq confrontations précédentes contre Liverpool en Premier League.

📺 Diffusion TV

Le match Brentford – Liverpool sera diffusé en direct à 21h00 sur Canal+ Foot.