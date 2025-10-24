Après avoir perdu du terrain sur la semaine du 17 octobre, le TUNINDEX a retrouvé des couleurs cette semaine (du 20 au 24 octobre 2025). L’indice de référence a enregistré une embellie notable de 1,2 % à 12483 points, portant sa performance annuelle à +26,2 %, rapporte, vendredi, l’intermédiaire en Bourse, Tunisie Valeurs.

La semaine a été marquée par une accélération notable du rythme des échanges, cumulant une enveloppe de 47,4 MD, soit un flux moyen quotidien de 9,5 MD. Les volumes ont profité de la réalisation de cinq transactions de bloc, drainant des capitaux de 17,1 MD. Lesdites transactions ont porté sur les titres CARTHAGE CEMENT (une transaction pour 10,8 MD) et POULINA GROUP HOLDING (quatre transactions de bloc totalisant 6,3 MD).

Analyse des valeurs :

Le titre TUNINVEST continue sur sa lancée positive. L’action de la société d’investissement a chapeauté le palmarès de la semaine (à l’image de la semaine du 17 octobre 2025), en se hissant de 24,4 % à 16,380 D. La valeur a mobilisé un flux très limité de 19 mille dinars sur la semaine.

Le titre BH LEASING a figuré parmi les plus grands gagnants de la semaine. L’action du leaseur adossé au groupe BH a inscrit une envolée de 14,4 % à 4,360 D. La valeur a été échangée à hauteur de 14 mille dinars seulement sur la semaine.

Le titre MAGASIN GENERAL a accusé la plus forte correction à la baisse de la semaine. L’action du spécialiste de la grande distribution a abandonné 13,7 % à 9,480 D. La valeur a brassé un volume très réduit de 10 mille dinars sur la semaine.

Le titre EURO-CYCLES a affiché une performance boursière décevante sur la semaine. Victime d’un courant vendeur, l’action du fabricant de vélos s’est délestée de 7,2 % à 12 D. La valeur a amassé des échanges relativement fournis de 0,9 MD.

Le titre CARTHAGE CEMENT s’est placé au premier rang parmi les valeurs les plus liquides de la semaine. L’action du plus grand cimentier en Tunisie a terminé la semaine sur une note morose, glissant de 1,1 % à 1,870 D. La valeur a alimenté le marché avec des capitaux bien garnis de près de 12 MD.