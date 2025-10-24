L’ambassadeur de la République populaire de Chine en Tunisie, Wan Li, a déclaré, vendredi, que la Tunisie représente un hub régional pour les compétences scientifiques, bénéficiant d’atouts de haute qualité et d’une main-d’œuvre qualifiée, ce qui la rend attractive pour les investisseurs étrangers, y compris pour la Chine.

L’ambassadeur chinois a déclaré, en effet, dans une interview accordée à l’Agence TAP, au sein de son studio de télévision, que les compétences locales de haute qualité représentent un pilier essentiel et stratégique pour le développement de la Tunisie, ajoutant que la Chine peut bénéficier de ces compétences en raison de leur excellence.

Il a expliqué, en outre, que la Chine travaille activement à renforcer la coopération dans les industries émergentes en Afrique, y compris dans notre pays, notamment en ce qui concerne l’innovation technologique, l’économie numérique et la transition énergétique.

Et d’ajouter que “certaines entreprises chinoises d’innovation technologique se concentrent davantage sur le partenariat avec des entreprises tunisiennes qui ont une expertise dans la résolution des questions technologiques de pointe dans divers pays de la région”.

“Les ingénieurs tunisiens maîtrisent les langues étrangères, y compris le chinois, et ont une grande capacité d’apprentissage”, a-t-il affirmé tout en soulignant que ce facteur a favorisé leur employabilité dans les pays de la région, et leurs fortes contributions aux stratégies régionales des entreprises chinoises.

“La Chine et la Tunisie peuvent explorer des moyens de consolider la coopération dans ce domaine pour former des compétences pour d’autres pays africains”, a-t-il indiqué.