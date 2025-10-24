La Tunisie affirme son engagement en faveur du choix d’une transition énergétique juste et durable, et sa contribution effective aux efforts internationaux pour faire face au changement climatique, à travers des projets pratiques qui combinent environnement, énergie et développement, qui a été confirmé par l’Agence Nationale de Maitrise de l’Energie (ANME).

Une étude sur le potentiel national de valorisation énergétique des déchets pour les secteurs prioritaires, menée par des experts tunisiens et internationaux, a conclu avec des résultats importants, notamment une analyse des expériences réussies en France et en Allemagne, et une évaluation des aspects techniques, potentiel économique et environnemental des technologies telles que la biodigestion et l’incinération avec récupération d’énergie, selon l’ANME.

L’ANME a organisé jeudi dernier un workshop à Tunis consacré à la présentation des résultats de la récente étude stratégique, dans le cadre du « Soutien à l’accélération de la transition énergétique en Tunisie » projet mis en œuvre en coopération avec l’Agence allemande pour la coopération internationale.

L’agence a ajouté dans un communiqué publié que deux études de faisabilité préliminaires ont été réalisées dans deux entreprises industrielles tunisiennes (dans les secteurs laitière et alimentaire), en plus de préparer une stratégie nationale et une feuille de route à l’horizon 2050 pour développer ce secteur prometteur.

L’importance de ces efforts est mise en évidence dans leur contribution à la réalisation d’un certain nombre d’objectifs nationaux, y compris l’accélération de la transition énergétique par l’introduction de nouvelles sources d’énergie durables et l’amélioration de la santé publique à travers la réduction des dommages environnementaux résultant des décharges.

Les objectifs incluent également la mobilisation des investissements grâce à des cadres juridiques clairs et des opportunités de marché, ainsi que la promotion des principes de l’économie circulaire en transformant les déchets en ressources énergétiques et économiques.

Le workshop a été suivi en particulier, outre le Directeur général de l’Agence, Nafeê Boukari, le Coordinateur du Pôle Energie et Climat à l’Agence allemande pour la coopération internationale, Mouhammed Khaoued, et des représentants de divers secteurs, selon la même source.