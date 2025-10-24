La star argentine Lionel Messi a officialisé la prolongation de son contrat avec l’Inter Miami jusqu’en 2028, a annoncé le club américain jeudi 24 octobre 2025. Initialement, son contrat courait jusqu’en décembre 2025. Cette décision confirme l’attachement de Messi à la ville et au projet du club floridien.

Dans une vidéo diffusée sur le compte X de l’Inter Miami, le joueur apparaît signant son nouveau contrat, souriant au milieu du chantier du futur stade Freedom Park, sous la légende : « Il est chez lui ».

Les mots de Messi et de Beckham

« Je suis heureux de pouvoir rester ici et de poursuivre ce projet », a déclaré Messi (38 ans) dans le communiqué officiel. Pour David Beckham, copropriétaire de l’Inter Miami, cette prolongation témoigne de « son engagement envers la ville, le club et le football », ajoutant que le champion du monde 2022 « est toujours aussi impliqué et veut toujours gagner. »

Parcours et performances récentes

Arrivé à Miami en juillet 2023, Messi avait quitté le Paris SG, où il avait remporté deux titres de champion de France après un passage contrasté. Auparavant, il avait brillé au FC Barcelone (2004–2021), avec 10 championnats d’Espagne et 4 Ligues des champions à son actif.

Cette saison, l’Inter Miami a terminé troisième de la Conférence Est et se qualifie de nouveau pour les playoffs, affrontant Nashville vendredi pour le premier tour. La prolongation assure à Messi de rester actif en club jusqu’à la Coupe du monde 2026, prévue aux États-Unis, au Canada et au Mexique du 11 juin au 19 juillet.

Une prolongation sans option supplémentaire

Le nouveau contrat de Messi ne comporte pas d’option pour une saison additionnelle. Il confirme néanmoins son rôle central dans le projet sportif de l’Inter Miami et la visibilité croissante du football nord-américain.