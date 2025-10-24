L’ATP a annoncé jeudi la création d’un dixième tournoi Masters 1000, prévu à partir de 2028 en Arabie saoudite, en partenariat avec Surj Sports Investment, la filiale sportive du fonds public saoudien (PIF). Cette nouvelle étape marque une expansion majeure du circuit masculin, qui comptera désormais dix tournois de cette catégorie.

Un tournoi sur dur en début de saison

Le nouveau Masters 1000 sera disputé sur surface dure et programmé en début de saison, dans une ville encore à définir. Il s’étendra sur une semaine, a précisé le président de l’ATP, Andrea Gaudenzi, lors d’une conférence de presse à Paris.

Les deux tournois ATP actuellement organisés dans le Golfe, Doha et Dubaï, ont lieu en février. Le futur tournoi saoudien pourrait se tenir à une période proche, bien qu’il ne soit pas obligatoire pour les joueurs, contrairement à la plupart des Masters 1000.

Investissement confidentiel, ambitions affichées

Le montant investi par Surj n’a pas été communiqué. Son directeur général, Danny Townsend, a toutefois souligné que « le tennis a démontré ces dernières décennies qu’il générait un retour sur investissement pour ses financeurs ».

L’ATP et Surj étudient trois options pour la ville hôte. Cette annonce confirme la montée en puissance de l’Arabie saoudite dans le sport mondial, notamment dans le tennis où le royaume accueille depuis 2024 les Masters WTA à Riyad, rassemblant les huit meilleures joueuses de la saison.

Une première historique pour le circuit ATP

Créée en 1990, la catégorie Masters 1000 regroupe les tournois les plus prestigieux après les quatre Grands Chelems : Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Madrid, Rome, l’Open du Canada, Cincinnati, Shanghai et Paris.

Jusqu’ici, jamais leur nombre n’avait atteint dix. Cette extension survient alors que plusieurs joueurs dénoncent un rythme de compétition de plus en plus soutenu, le circuit s’étendant de janvier à novembre.