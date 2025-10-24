Le secteur des dattes contribue de manière significative au produit intérieur brut (PIB) agricole et aux exportations alimentaires. Ses exportations ont atteint environ 128 mille tonnes au cours de la campagne écoulée, pour une valeur de près de 850 MD (millions de dinars), ce qui place les dattes au deuxième rang des exportations agricoles après l’huile d’olive, a souligné, jeudi, à Douz, le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Ezzedine Ben Cheikh.

Dans son discours prononcé à l’ouverture de la campagne de la récolte des dattes à la ferme de Smida, dans la région de Zaafrane (délégation de Douz-Sud), le ministre a indiqué que le secteur des dattes contribue aussi à la relance et à la dynamisation de l’activité économique, en fournissant plus de 2 millions de jours de travail par an et des revenus à près de 50 mille familles, sans oublier son rôle dans la valorisation des ressources naturelles, la préservation des équilibres environnementaux et la dynamisation du tourisme saharien.

Le ministre a indiqué que la région de Kébili représente un pilier fondamental de la production de dattes en Tunisie, en produisant environ 298 mille tonnes de dattes, soit 75 % de la production nationale, en plus d’assurer environ 80 % de la production nationale de la variété «Deglet Nour » grâce à l’étendue de ses oasis (plus de 40 mille hectares).

Pour sa part, le commissaire régional au développement agricole, Oussama Rahmani, a fait savoir que la récolte de cette saison est exceptionnelle en termes de quantité et de qualité, grâce aux efforts conjoints des agriculteurs et des services administratifs pour la protéger des parasites et des aléas climatiques. Cette récolte est estimée à environ 298 mille tonnes, dont 284 mille tonnes de «Deglet Nour ».

Il a, toutefois, déploré les difficultés rencontrées en termes de commercialisation, étant donné que le nombre de collecteurs dans la région reste faible, ce qui ralentit l’opération de collecte et pourrait avoir un impact négatif sur le fonctionnement de la chaîne de production.

Le responsable a ajouté que le commencement de la récolte, annoncée aujourd’hui, représente une invitation aux consommateurs, particuliers ou commerçants, à se rendre dans la région pour s’approvisionner en dattes.

De son côté, le président de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP), Moez Ben Zaghdane, a déclaré que le secteur des dattes est confronté à de nombreuses difficultés et défis, dont la rareté de l’eau et le problème de la multiplication des puits non autorisés. Un problème qui doit être résolu, selon le responsable, car ces puits sont utilisés pour irriguer les nouvelles oasis qui représentent une locomotive pour la production des dattes.

À cela s’ajoute une série d’autres défis liés principalement aux changements climatiques et à la prolifération des maladies et des parasites, a-t-il enchaîné.

Il ne faut également pas oublier les défis de l’après-production, a-t-il ajouté, indiquant que le prix du kilo de dattes exportées a été d’environ 6 dinars, la campagne écoulée, ce qui est peu gratifiant aussi bien pour l’économie, que pour les exportateurs et les agriculteurs, d’où la nécessité de trouver de nouveaux marchés afin de mieux valoriser la production nationale de dattes et d’augmenter le volume des exportations afin que tous les acteurs de la filière puissent en tirer profit ».