La Direction nationale d’arbitrage a publié la liste des arbitres retenus pour officier lors de la 11e journée du championnat de Ligue 1 professionnelle de football. Les rencontres se dérouleront en deux temps : les 25 et 26 octobre, puis les 29 et 30 octobre, en raison de la participation de quatre clubs tunisiens aux compétitions africaines.

🏟️ Les rencontres du week-end

Deux matches sont programmés samedi 25 octobre à 14h30 :

À Kairouan, la JS Kairouan recevra le Club Africain sous la direction d’Amir Ayadi, assisté du VAR Majdi Bellagha.

À Métlaoui, l’ES Métlaoui affrontera le Stade Gabésien, arbitrée par Mohamed Ali Karouia, avec Oussama Ben Ishak à la vidéo.

Le lendemain, dimanche 26 octobre à la même heure :

À Bir Bouragba, AS Soliman sera opposée à JS Omrane, avec Mehrez Mallouki au sifflet et Aymen Nasri au VAR.

À Béja, l’Olympique de Béja accueillera l’ES Zarzis, sous la direction de Khaled Gouider assisté de Hassan Naïli à la vidéo.

⚽ Les matches reportés

Les autres rencontres de cette 11e journée auront lieu la semaine suivante :

Mercredi 29 octobre, trois affiches sont au programme :

AS Marsa – Étoile du Sahel à La Marsa,

Stade Tunisien – CS Sfaxien au Bardo,

US Monastir – US Ben Guerdane à Monastir.

Jeudi 30 octobre, l’Espérance de Tunis recevra le CA Bizertin au stade de Radès.

Ces reports visent à permettre aux clubs engagés en Ligue des champions et en Coupe de la CAF de disputer leurs matches continentaux dans de bonnes conditions.