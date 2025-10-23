La ville de Nabeul accueillera, les 1er et 2 novembre prochains, la deuxième édition du marathon “Run For Brave Heart”, un événement associant sport, santé et solidarité. Plus de 1 000 coureurs y participeront, selon le comité d’organisation.

Trois courses pour tous les niveaux

L’édition 2025 propose trois parcours distincts :

1 km pour les enfants,

5 km ouvert à tous,

10 km réservé aux coureurs professionnels.

Le parcours suivra la route touristique de Nabeul, offrant un cadre côtier emblématique pour cette manifestation placée sous le signe du bien-être.

Un village médico-sanitaire pour la prévention

L’événement s’étalera sur deux jours, avec la mise en place d’un village médico-sanitaire consacré à la prévention des maladies cardiovasculaires.

Des cardiologues du secteur public et privé assureront deux ateliers de dépistage gratuit, portant notamment sur le diabète et l’hypertension, deux facteurs majeurs de risque cardiaque.

Le sport, pilier d’une vie saine

Anis Mabrouki, membre du comité d’organisation, a rappelé l’importance de l’activité physique :

« Elle doit être ancrée dans la culture et le mode de vie des Tunisiens », a-t-il déclaré à l’agence TAP.

Selon lui, le sport joue un rôle essentiel dans la prévention du durcissement des artères, des thromboses et des accidents cardiaques.

Une cause médicale et citoyenne

Cette deuxième édition s’adresse principalement aux adultes, après une première édition intitulée “Run For Little Heart” tenue à Carthage, dédiée aux enfants atteints de malformations cardiaques congénitales.

Les recettes du marathon seront destinées à financer des caravanes médicales et à soutenir les efforts de l’État dans la lutte contre les maladies cardiovasculaires.