Le marché a clôturé la séance de jeudi sur une note haussière. Le TUNINDEX s’est apprécié de 0,3 % à 12461 points, dans un volume soutenu de 14,8 MD. Ce montant tient compte de la réalisation d’une transaction de bloc de 10,8 MD sur le titre CARTHAGE CEMENT, indique l’intermédiaire en Bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre UIB a chapeauté le palmarès de la séance. L’action de la banque s’est envolée de 5,8 % à 25,400 D, dans un flux de 106 mille dinars.

Le titre BH LEASING a affiché un bon parcours boursier sur la séance. L’action du leaseur s’est appréciée de 4,5 % à 4,180 D en alimentant le marché avec des capitaux de mille dinars.

Le titre CARTHAGE CEMENT a été la valeur la plus dynamique de la séance. L’action de la société a gagné 1,7 % à 1,840 D dans un volume de 11 MD sur la séance.

Le titre NEW BODY LINE s’est placé en lanterne rouge du TUNINDEX. L’action de la société a reculé de 6 % à 4,090 D. Les échanges sur le titre ont été de l’ordre de 24 mille dinars.

Le titre STB a figuré parmi les plus grands perdants de la séance. L’action a régressé de 5,5 % à 3,810 D. La valeur a brassé un flux de 181 mille dinars sur la séance.