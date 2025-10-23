Une opération de récupération de trois terres domaniales dans les localités d’Al Ansarine (2) et de Borj Khalsi (1) à Manouba a été réalisée, jeudi 23 octobre.

Selon la commission régionale de suivi des terres domaniales agricoles, ces terrains totalisant 30 ha ont été restituées suite à l’exécution de trois décisions d’évacuation pour exploitation illégale par autrui et non-respect du bail rural.

Le premier terrain agricole situé à Teboulba est de 13 ha alors que les deux autres terrains domaniales s’étendent sur une superficie de 17 ha.