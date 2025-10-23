Le coup d’envoi de la campagne de récolte des olives au titre de la saison agricole 2025-2026, a été donné, jeudi, lors d’une cérémonie organisée au domaine n°20 relevant de l’Office des terres domaniales (OTD).

Selon les estimations du commissariat régional au développement agricole (CRDA), la production d’olives dans la région devrait atteindre 500 mille tonnes, contre 310 mille tonnes la saison précédente, 200 mille tonnes en 2023-2024, 193 mille tonnes en 2022-2023 et 150 mille tonnes en 2021-2022.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, Chokri Aouji, commissaire régional au développement agricole, a souligné que la filière oléicole constitue l’un des piliers de l’économie agricole locale, tant par l’étendue des superficies cultivées que par sa contribution à la production nationale et à la création d’emplois.

Le secteur génère en effet près de 1,6 million de journées de travail, stimulant ainsi la dynamique économique régionale.

Les préparatifs de la campagne ont débuté plusieurs semaines à l’avance, à travers des réunions de coordination et des visites de terrain visant à combler les lacunes relevées.

Une enveloppe de 40 millions de dinars a été allouée pour appuyer les petits exploitants et garantir le bon déroulement des opérations de récolte.

Le gouvernorat de Sidi Bouzid compte 119 huileries d’une capacité d’extraction quotidienne de plus de 6 000 tonnes, et des capacités de stockage totalisant 20 448 tonnes.

Les oliveraies, qui s’étendent sur plus de 307 000 hectares (dont 19% en irrigué), couvrent près des trois quarts des terres cultivées et constituent 93% du verger régional, soit plus de 23 millions d’oliviers.

Ce poids illustre la place stratégique de la filière oléicole dans l’économie agricole du gouvernorat.