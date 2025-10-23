Le ministre de la santÃ© Mustapha Ferjani a soulignÃ©Â jeudi, que la numÃ©risation du secteur de la santÃ© a Ã©tÃ© dictÃ©e par le dÃ©veloppement des technologies et le besoin des patients de bÃ©nÃ©ficier de services de santÃ© rapides et simplifiÃ©s incluant laÂ rÃ©duction des dÃ©lais d’attente et lâ€™encombrement.

Ferjani a prÃ©cisÃ©, au cours d’un point de presse tenuÂ Ã lâ€™hÃ´pital rÃ©gional de TabarkaÂ aprÃ¨s avoirÂ visionnÃ© les consultations Ã distance par scanner dans cet Ã©tablissement,Â que la tÃ©lÃ©- radiologie permettra de connecterÂ les mÃ©decins spÃ©cialistes auxÂ hÃ´pitaux et d’exploiterÂ la numÃ©risation de maniÃ¨re optimale afin d’assurer l’accÃ¨s aux soins de santÃ© pour tous,Â en particulierÂ dans les rÃ©gions.

Dans le cadre de sa visite Ã l’hÃ´pital rÃ©gional de Tabarka, deuxiÃ¨me Ã©tape de sa visite de terrain dans le gouvernorat de Jendouba, le ministre de la santÃ©Â s’est engagÃ© Ã doter cet Ã©tablissement d’un appareil dâ€™imagerieÂ pour le dÃ©pistage du cancer du sein, en raison de lâ€™augmentation du nombre des patients dans la rÃ©gion.

Dans le mÃªme contexte, il a annoncÃ© que lâ€™hÃ´pital rÃ©gional de Jendouba sera dotÃ© d’un secondÂ scanner,Â pour renforcer les opÃ©rations de dÃ©pistage et de traitement.