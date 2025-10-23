Une journée d’échange et de co-apprentissage dédiée à l’entrepreneuriat féminin durable se tiendra le mercredi 19 novembre 2025 à Tunis, à l’occasion de la Journée mondiale de l’entrepreneuriat féminin.

Placée sous le thème « Femmes, Innovation et Transition Durable : Entreprendre Autrement », cette initiative est organisée par l’ONG « Women and Men in Environment and Artificial Intelligence » (WOMENVAI), en partenariat avec la Chambre de commerce et d’industrie de Tunis (CCITunis) et la Chambre nationale des femmes chefs d’entreprise (CNFCE).

Cette journée vise à valoriser les parcours inspirants de femmes entrepreneures œuvrant dans des secteurs à fort impact social et environnemental. Elle vise également à stimuler la réflexion sur les leviers de la transition énergétique, numérique et écologique pour les entreprises dirigées par des femmes, et à favoriser le partage de bonnes pratiques internationales ainsi que des actions concrètes menées par WOMENVAI et ses partenaires.

Cette rencontre se veut inclusive et ancrée dans les réalités locales, tout en s’inspirant des dynamiques mondiales de l’innovation responsable.

WOMENVAI réaffirme ainsi son engagement à transformer les défis de la durabilité en opportunités économiques portées par les femmes, en vue d’une croissance inclusive et résiliente.