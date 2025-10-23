La sélection tunisienne de football entamera sa série de rencontres amicales internationales durant la prochaine fenêtre FIFA. Le premier test est prévu le 12 novembre 2025 face à la Mauritanie, au stade Hammadi Agrebi de Radès, avec un coup d’envoi à 18h30.

Deux jours plus tard, les Aigles de Carthage retrouveront le même stade pour affronter la Jordanie, le 14 novembre à la même heure. Ces deux confrontations permettront au sélectionneur Sami Trabelsi de tester de nouveaux schémas avant le grand rendez-vous international de décembre.

Un choc face au Brésil en France

Après ces deux matches disputés à domicile, le Onze national s’envolera pour la France où il affrontera le Brésil le 18 novembre au stade Pierre-Mauroy de Lille. Le coup d’envoi est prévu à 20h30. Cette rencontre de prestige offrira à la Tunisie une occasion de se mesurer à une grande nation du football mondial, dans un contexte de préparation soutenue avant deux compétitions majeures.

En route vers la Coupe arabe et la CAN

Déjà qualifiés pour la Coupe du monde 2026 (Canada/États-Unis/Mexique), les Tunisiens poursuivent leur préparation en vue de la Coupe arabe, programmée au Qatar du 1er au 18 décembre 2025, puis de la Coupe d’Afrique des Nations, qui se tiendra au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

Ces matches amicaux constituent ainsi une étape clé dans la montée en puissance du groupe, appelé à confirmer sa solidité et sa cohésion face à des adversaires variés.

Une progression au classement FIFA

Sur le plan statistique, la Tunisie a gagné trois places dans le classement mondial de la FIFA publié le 17 octobre 2025, passant de la 46ᵉ à la 43ᵉ position. Cette évolution traduit les progrès réalisés par la sélection, qui entend maintenir cette dynamique avant les échéances à venir.