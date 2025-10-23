La BH Bank a publié ses indicateurs d’activité relatifs au troisième trimestre 2025. La banque enregistre une baisse de son produit net bancaire (PNB), un recul des créances sur la clientèle et une hausse des dépôts. La banque confirme par ailleurs sa certification MSI 20000, gage de conformité à des standards financiers internationaux.

Produit net bancaire en baisse

Le Produit Net Bancaire s’établit à 526,7 millions de dinars à fin septembre 2025, contre environ 552 millions de dinars un an plus tôt, soit une baisse de 4,6 %. Cette évolution résulte d’un léger recul des revenus d’exploitation combiné à une progression des charges.

Crédits en repli, dépôts en hausse

L’encours des créances sur la clientèle recule de 3 %, pour s’établir à 10 372 millions de dinars. En parallèle, les dépôts de la clientèle augmentent de 4,8 %, atteignant 9 518 millions de dinars. Ces mouvements traduisent un recentrage sur la gestion de liquidité et une amélioration des ressources à court terme.

Stabilité des produits d’exploitation

Les produits d’exploitation bancaire demeurent pratiquement inchangés, à 1 094 millions de dinars, confirmant la stabilité des revenus issus des activités principales de la banque. Les charges d’exploitation bancaire augmentent de 4,5 %, à 567 millions de dinars, tandis que les charges générales d’exploitation progressent de 6,6 %, pour atteindre 62 millions de dinars à fin septembre 2025.

Ressources longues et certification financière

Les emprunts et ressources spéciales s’élèvent à 1 507 millions de dinars, en hausse de 7,3 % sur un an. Cette évolution renforce la structure de financement à long terme de la banque.

La BH Bank a également confirmé sa certification MSI 20000, attribuée par COFICERT, qui atteste de sa solidité financière et de l’application de bonnes pratiques de gouvernance. Cette reconnaissance internationale confirme la conformité de la banque à des standards élevés de performance et de transparence.