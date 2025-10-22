Un contrat de 1,4 milliard d’euros pour une nouvelle génération de trains européens

Le groupe français Alstom a annoncé, mercredi, la signature d’un nouveau contrat d’un montant de près de 1,4 milliard d’euros avec Eurostar, la compagnie ferroviaire franco-britannique opérant dans cinq pays européens. Ce marché porte sur la commande de 30 trains Avelia Horizon de nouvelle génération, assortie d’une option pour 20 rames supplémentaires.

Une première pour le tunnel sous la Manche

Les nouvelles rames Avelia Horizon circuleront sur les lignes reliant l’Allemagne, la Belgique, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, via le tunnel sous la Manche. Il s’agit du premier train à grande vitesse à deux niveaux à emprunter cette liaison stratégique. Les premières livraisons sont prévues pour 2031.

Alstom précise que ces trains seront quadri-tension, une configuration permettant leur adaptation aux différents réseaux ferroviaires européens. Cette conception vise à faciliter la circulation transfrontalière tout en réduisant les contraintes techniques liées aux normes nationales.

Une mobilité plus durable et performante

Pour Henri Poupart-Lafarge, directeur général d’Alstom, le choix d’Eurostar traduit une vision commune d’une mobilité européenne durable et compétitive : « En choisissant Avelia Horizon pour le renouvellement de sa flotte, Eurostar affirme sa volonté de conjuguer performance technologique, efficacité énergétique et confort passager », a-t-il déclaré.

Ces rames nouvelle génération doivent permettre une réduction de la consommation d’énergie tout en augmentant la capacité d’accueil et le confort des voyageurs. Elles s’inscrivent dans la stratégie d’Alstom visant à proposer des solutions de transport à la fois écologiques et interopérables, adaptées aux exigences du trafic international à grande vitesse.