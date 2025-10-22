L’Association nationale des petites et moyennes entreprises (ANPME) a appelé le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT) à intervenir pour faciliter les procédures bancaires relatives aux transferts en devises et permettre aux jeunes et aux entreprises de recevoir leur dû sans entraves bureaucratiques qui bloquent l’activité économique et affaiblissent le climat de confiance.

L’association a exprimé son inquiétude concernant les problèmes auxquels font face les jeunes et les chefs de startups et de PME concernant les revenus en devises notamment dans le secteur des services numériques et exportation.

L’ANPME a mis l’accent sur la nécessité de la révision et la mise à jour du code des changes pour répondre aux développements économique et numérique afin de permettre aux exportateurs de services et de marchandises de d’introduire les devises étrangères dans le pays de manière simple et transparente. L’association a, par ailleurs, évoqué les perspectives d’exportation des services et des nouveaux métiers.