Le constructeur aéronautique européen Airbus a inauguré, mercredi, une nouvelle ligne d’assemblage final pour les avions de la famille A320 à Tianjin, grande ville portuaire du nord de la Chine.

Une deuxième ligne en Asie

Il s’agit de la deuxième ligne d’assemblage du groupe en Chine et sur le continent asiatique, un pas stratégique pour renforcer sa présence dans l’un des marchés les plus dynamiques de l’aviation mondiale.

Un pari sur la croissance du marché chinois

Avec cette nouvelle installation, Airbus double sa capacité d’assemblage de la famille A320 en Chine. Le constructeur entend ainsi répondre à la demande croissante du transport aérien dans la région et consolider sa position face à la concurrence.

Cette extension témoigne de la confiance du groupe dans la solidité du marché chinois et dans la résilience de sa chaîne d’approvisionnement, alors que le secteur aéronautique mondial poursuit sa reprise après les perturbations liées à la pandémie.