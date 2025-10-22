Le match entre l’Eintracht Francfort et Liverpool, prévu ce mercredi à 21h au Deutsche Bank Park, s’annonce décisif dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Battus lourdement lors de la 2ᵉ journée, les Allemands veulent relancer leur campagne européenne, tandis que les Reds cherchent à stopper une série inquiétante de défaites.

Francfort à la recherche d’un second souffle

Après un premier succès convaincant à domicile face à Galatasaray (5-1), Francfort a lourdement chuté contre l’Atlético Madrid (1-5). Ce revers a fait reculer les hommes de Dino Toppmöller à la 15ᵉ place du classement, zone des barrages.

En Bundesliga, la dynamique n’est guère meilleure : une seule victoire lors des cinq derniers matchs, pour un nul et trois défaites. Le week-end dernier, les coéquipiers d’Arthur Theate ont été accrochés par Fribourg (2-2) après avoir subi la loi du Bayern Munich (0-3). Ils occupent désormais la 7ᵉ place du championnat, à quatre longueurs du top 4.

Liverpool dans le doute après une série noire

Côté anglais, Liverpool traverse une période délicate. Surpris par Galatasaray (1-0) lors de la dernière journée de Ligue des champions, les Reds avaient pourtant bien débuté leur parcours européen en s’imposant face à l’Atlético Madrid (3-2).

Toutes compétitions confondues, les hommes d’Arne Slot restent sur quatre défaites consécutives, dont trois en Premier League face à Crystal Palace, Chelsea et Manchester United. Ce mauvais passage a fait glisser le club au 3ᵉ rang du championnat, à quatre points du leader Arsenal.

Effectifs décimés et retours attendus

L’Eintracht devra faire sans Ngankam, Baum (blessé depuis le début de saison) et Højlund. En revanche, le défenseur Kristensen a repris la compétition. Devant, Uzun, Burkardt, Bahoya et Doan restent les principales menaces offensives.

Chez les Reds, le gardien Alisson manque toujours à l’appel. Il est remplacé par le Géorgien Mamardashvili. En défense, Konaté a effectué son retour le week-end dernier, tandis qu’en attaque, Salah, Ekitike et Gakpo mèneront le front offensif.

Les compositions probables

Francfort (4-2-3-1) : Kauã Santos – Collins, Koch, Theate, Brown – Skhiri, Chaibi – Doan, Uzun, Knauff – Burkardt.

Liverpool (4-2-3-1) : Mamardashvili – Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez – Jones (ou Mac Allister), Gravenberch – Salah, Szoboszlai, Gakpo – Isak (ou Ekitike).

Chaîne TV et diffusion

Le match Francfort – Liverpool sera diffusé en direct sur Canal+ Live 4 à partir de 21h (heure française).