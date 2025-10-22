La troisième journée de la Ligue des champions a été marquée, mardi, par une série de victoires nettes des grands clubs européens, confirmant la hiérarchie dans la compétition.

Le Paris Saint-Germain, champion d’Europe en titre, continue sa marche en tête après une troisième victoire consécutive, totalisant 9 points et une différence de buts de +10. Le FC Barcelone, en quête de rachat après sa défaite face au PSG, a signé un large succès 6-1 contre l’Olympiakos.

Arsenal et l’Inter en forme, City et Dortmund solides

Du côté de la Premier League, Arsenal a dominé l’Atlético Madrid (4-0), tandis que Newcastle a largement battu Benfica (3-0). Manchester City s’est imposé 2-0 à Villarreal, confirmant son statut de favori.

En Italie, l’Inter Milan a surclassé l’Union Saint-Gilloise (4-0), tandis que Dortmund a pris le meilleur sur Copenhague (4-2). Le PSV Eindhoven a surpris Naples en s’imposant 6-2.

Une hiérarchie qui se précise

Au classement général après les matchs de mardi, le Paris SG, l’Inter Milan et Arsenal occupent les trois premières places avec 9 points chacun. Derrière eux, Dortmund et Manchester City suivent avec 7 points, tandis que le Bayern Munich et le Real Madrid (6 points chacun) restent invaincus avant leurs matchs du soir.

À l’autre extrémité du classement, l’Ajax Amsterdam, l’Athletic Bilbao et Benfica ferment la marche sans le moindre point.

Les rencontres à suivre ce mercredi

La suite de la 3ᵉ journée propose plusieurs affiches, dont Monaco – Tottenham, Real Madrid – Juventus, Atalanta – Slavia Prague, Eintracht Francfort – Liverpool et Bayern Munich – Club Bruges. Deux rencontres auront lieu dès 18h45 : Galatasaray – Bodoe/Glimt et Athletic Bilbao – Qarabag.

Les favoris tenteront de consolider leur position avant la trêve, tandis que plusieurs clubs en difficulté joueront déjà une partie de leur avenir européen.