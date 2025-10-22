L’AS Monaco reçoit Tottenham ce mercredi 22 octobre pour le compte de la 3ᵉ journée de l’UEFA Champions League. En difficulté depuis le début de la compétition, le club de la Principauté espère décrocher sa première victoire face à des Spurs toujours invaincus.

Monaco sous pression

Après deux journées, Monaco ne compte qu’un point au classement général. Les Monégasques ont lourdement chuté face au Cercle Bruges (4-1) avant de tenir Manchester City en échec (2-2). Une entame irrégulière qui a déjà coûté la place d’Adi Hütter, remplacé par le Belge Sébastien Pocognoli. Les débuts de ce dernier ne sont pas plus rassurants : le week-end dernier, l’équipe a concédé un nouveau nul face à Angers (1-1) en championnat.

Tottenham vise la confirmation

De son côté, Tottenham réalise un parcours solide. Les Anglais totalisent 4 points, après une victoire contre Villarreal (1-0) et un match nul à Bodo/Glimt (2-2). En Premier League, les hommes de Thomas Frank occupent la 7ᵉ place mais restent sur une défaite (1-2) face à Aston Villa. Un succès à Monaco leur permettrait de consolider leur position dans le haut du tableau européen.

Chaîne et heure de diffusion

Le match Monaco – Tottenham sera diffusé en direct sur CANAL+ FOOT ce mercredi 22 octobre à 21h00.

La rencontre se jouera au stade Louis-II et sera disponible sur tous les supports connectés (TV, ordinateur, tablette, smartphone) via les offres CANAL+.