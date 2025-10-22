Ennakl Automobiles poursuit sa dynamique positive sur le marché tunisien. À la fin du troisième trimestre 2025, l’entreprise consolide sa position parmi les principaux importateurs du pays, hors segments des voitures populaires et SKD. Le groupe enregistre 4 593 immatriculations, confirmant la solidité de son modèle commercial et son engagement à répondre aux attentes des consommateurs tunisiens.

Un chiffre d’affaires en hausse

Au 30 septembre 2025, le chiffre d’affaires d’Ennakl Automobiles atteint 452,365 millions de dinars, contre 435,101 millions un an plus tôt, soit une progression de 4 %. Cette évolution illustre une croissance maîtrisée dans un environnement économique encore tendu, marqué par la hausse des coûts logistiques.

Des indicateurs financiers sous contrôle

La trésorerie nette s’établit à 27,025 millions de dinars, contre 30,502 millions à la même période de 2024. Cette légère contraction reste contenue, témoignant d’une gestion prudente de la liquidité. En parallèle, les charges financières reculent fortement, passant de 3,525 à 1,387 million de dinars. Cette baisse s’explique par une réduction du recours à l’escompte, traduisant une optimisation du besoin en fonds de roulement.

Une rationalisation des coûts

La masse salariale diminue légèrement à 19,758 millions de dinars, contre 20,163 millions un an plus tôt, soit une baisse de 2 %. Cet ajustement reflète un effort de rationalisation des charges. Ennakl Automobiles confirme ainsi une stratégie de gestion équilibrée, combinant rigueur financière et maintien de la performance opérationnelle.

Site web : Ennakl automobiles