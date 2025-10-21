L’histoire politique japonaise vient de franchir un tournant. Sanae Takaichi, 64 ans, a été élue, mardi, Première ministre du Japon par la Chambre basse du Parlement, devenant ainsi la première femme à accéder à ce poste.

Une victoire décisive à la Diète

Candidate du Parti libéral-démocrate (PLD), formation conservatrice dominante depuis 1955, Takaichi a obtenu 237 voix sur 465, dépassant la majorité dès le premier tour. Sa nomination sera officialisée dans la journée après une audience avec l’empereur Naruhito.

Une nouvelle coalition pour restaurer la stabilité

Son élection intervient dans un contexte politique tendu. La veille, le PLD a conclu une nouvelle coalition avec le Parti japonais pour l’innovation (Ishin), scellant un accord de dernière minute après la rupture de son alliance historique avec le Komeito. Cette recomposition met fin à plusieurs semaines d’incertitude et ouvre une nouvelle phase de gouvernance.

Du parti à la tête du gouvernement

Takaichi avait été élue présidente du PLD le 4 octobre, après la démission de Shigeru Ishiba, affaibli par la défaite du parti aux élections de la Chambre des conseillers en juillet. Sous sa direction, le bloc au pouvoir avait déjà perdu sa majorité à la Chambre des représentants en octobre 2024. L’arrivée de Takaichi à la tête du gouvernement symbolise ainsi un renouveau stratégique pour le parti au pouvoir.