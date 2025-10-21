La maison Hermès a annoncé la nomination de la créatrice britannique Grace Wales Bonner au poste de directrice artistique de la ligne Homme, succédant à Véronique Nichanian, dont le départ a été officialisé il y a quelques jours, selon l’agence Reuters.

Une succession majeure dans la mode masculine

Avec cette nomination, Hermès opère un tournant stratégique après plus de trois décennies de direction par Véronique Nichanian, figure emblématique du style masculin de la maison. Grace Wales Bonner, fondatrice du label éponyme Wales Bonner, est reconnue pour son approche intellectuelle de la mode, mêlant références culturelles, héritage africain et rigueur tailleur britannique.

Une créatrice au regard singulier

Récompensée à plusieurs reprises, notamment par le LVMH Prize en 2016, Grace Wales Bonner s’est imposée comme l’une des voix les plus influentes de la nouvelle génération. Son arrivée chez Hermès traduit la volonté du groupe de renouveler sa vision de la mode masculine tout en préservant l’élégance artisanale propre à la maison.

Une transition dans la continuité

La créatrice prendra ses fonctions dans les prochains mois. Son premier défilé pour Hermès Homme est attendu pour l’automne 2026, marquant ainsi le début d’un nouveau chapitre dans l’histoire de la marque, réputée pour son excellence et son savoir-faire.