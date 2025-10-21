La 15e Conférence Internationale sur le Cancer en Afrique se tiendra du 2 au 5 novembre 2025 à Hammamet, a annoncé l’Organisation Africaine de Recherche et de Formation sur le Cancer (AORTIC) sur sa page Facebook.

Placée sous le thème « Faire progresser les soins contre le cancer en Afrique : l’équité par le renforcement de la recherche », cette édition, l’une des principales plateformes continentales du genre depuis les années 1980, réunira des chercheurs, des cliniciens, des décideurs politiques et des acteurs communautaires. L’objectif est de construire des solutions concrètes pour réduire le fardeau du cancer en Afrique et améliorer les résultats pour les patients grâce à des collaborations renforcées.

Le programme scientifique, élaboré par un comité international représentatif, abordera des sujets clés tels que la génomique, les essais cliniques, la nutrition, les cancers urologiques et l’équité en santé. Il prévoit des présentations de recherches de pointe, des ateliers interactifs et des sessions éducatives destinées à renforcer les compétences des professionnels africains en cancérologie.

Une opportunité particulière est offerte aux jeunes professionnels : l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) attribuera un nombre limité de bourses aux Africains de moins de 45 ans œuvrant dans la lutte contre le cancer, afin de faciliter leur participation.

À travers cette conférence, AORTIC, organisation panafricaine et multidisciplinaire, réaffirme son engagement de longue date à promouvoir la recherche, la formation et l’accès équitable aux soins oncologiques sur le continent.