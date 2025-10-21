Le duel phare de cette 3e journée de Ligue des champions opposera ce mardi soir Arsenal à l’Atlético Madrid, à l’Emirates Stadium. Un affrontement de prestige entre deux formations ambitieuses du football européen.

Les Gunners, demi-finalistes la saison dernière, affichent un parcours sans faute avec deux victoires (2-0 face à Bilbao et à l’Olympiakos). Sous la direction de Mikel Arteta, l’équipe londonienne impressionne par sa régularité et son efficacité offensive, portée notamment par Martin odegaard et Viktor Gyökeres.

En face, les Colchoneros de Diego Simeone abordent le rendez-vous avec plus d’irrégularité. Battus 3-2 à Anfield par Liverpool, ils se sont bien repris en écrasant Francfort 5-1 à domicile. Un succès qui rappelle la solidité et le réalisme du club madrilène.

Cette rencontre s’annonce équilibrée entre deux styles contrastés : la créativité offensive d’Arsenal contre le bloc défensif discipliné de l’Atlético. L’atmosphère promet d’être électrique à l’Emirates, où les Anglais espèrent conforter leur place de leader, tandis que les Espagnols jouent gros dans la course à la qualification.

🔹 Coup d’envoi : mardi 21 octobre à 21h

🔹 Diffusion TV : Canal+ Sport