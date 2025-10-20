Un nouveau câble sous-marin de très haute capacité se déploie en Méditerranée : le projet Medusa relie l’Europe et l’Afrique du Nord, avec un point d’ancrage stratégique à Bizerte (Tunisie). Il ouvrira des perspectives renforcées de connectivité vers l’Asie via des interconnexions avec d’autres grands systèmes.

Un corridor numérique élargi

Le système Medusa s’étend sur environ 8 700 km, avec 24 paires de fibres optiques et une capacité nominale annoncée de 480 Tb/s.

Le coût estimé s’élève à 342 millions €.

La Tunisie confirme son rôle de hub numérique : un accord signé le 11 mai 2023 entre Orange Tunisia et Medusa prévoit l’atterrissage du câble à Bizerte.

Impacts pour la Tunisie et la connectivité internationale

La liaison Bizerte–Marseille (France) est prévue avec une capacité dédiée de 20 Tb/s selon un accord signé en février 2025 avec Tunisie Telecom.

Le câble vient s’ajouter aux infrastructures existantes en Tunisie (ex. PEACE Cable, SEA‑ME‑WE 4) et renforce la souveraineté numérique du pays.

Calendrier & prochaines étapes

La mise en service est anticipée pour fin 2025 / début 2026.

Le projet prévoit de relier Lisbonne à Port Said (Égypte), via de nombreux pays méditerranéens.