Le Théâtre de l’Opéra de Tunis organise dans le cadre de la deuxième édition de “Aïn al mahabba” et en collaboration avec le ministère des Affaires culturelles et l’Office Tunisien des droits d’auteur (OTDAV), une soirée en hommage à la grande artiste Soulef le jeudi 23 octobre 2025 à 20h00 au Théâtre de l’Opéra de la Cité de la Culture, Chedly Klibi.

Cet hommage célèbre la carrière de la grande Soulef, considérée comme l’une des voix féminines les plus marquantes de l’histoire de la chanson tunisienne et l’une des icônes qui ont enrichi la scène artistique l’âge d’or de la chanson tunisienne.

Sous la baguette du maestro Abderrahmane Ayadi, la Troupe nationale de Musique, accompagnera un bouquet de voix invitées d’honneur, à savoir Nawel Ghachem, Asma Ben Ahmed, ihab Sghaier, Mongia Sfaxi et Haifa Ameur.

Ce spectacle vise à mettre en lumière le patrimoine artistique laissé par l’artiste Soulef et à célébrer sa carrière qui a enrichi la musique tunisienne d’œuvres immortelles.