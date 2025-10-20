Le ministre de l’Équipement et de l’Habitat, Salah Zaouari, a révélé que le non-achèvement des six projets, dont la valeur dépasse les 200 millions de dinars, programmés dans le gouvernorat de Gabès pour contrôler les émissions de gaz et améliorer la situation environnementale, a contribué à l’aggravation du problème environnemental dans la région.

Zouari a annoncé le lancement immédiat des travaux pour finaliser ces projets, dont les coûts sont déjà alloués et les études sont prêtes.

Lors d’une séance plénière tenue, lundi 20 octobre 2025, au Parlement sur la situation dans le gouvernorat de Gabès, le ministre a affirmé qu’en plus de ces interventions urgentes, d’autres projets complémentaires sont prévus, en plus des négociations avec la Banque africaine de développement (BAD) pour des financements d’une valeur de 180 millions de dinars.

Dans une deuxième phase, D’autres interventions seront réalisées pour améliorer la situation environnementale et garantir un environnement sain pour tous, a insisté le ministre.

Concernant les projets en suspens, le premier projet vise à réduire les émissions d’oxyde d’azote de l’unité de production d’acide nitrique, pour un coût de 6,2 millions de dinars. Les travaux ont atteint 98 % d’avancement, a noté le ministre précisant qu’il ne reste qu’à fournir un isolant dont le coût ne dépasse pas 15 000 dinars. L’acquisition de cet isolant se fera dans les prochaines semaines et le projet sera achevé avant la fin de l’année 2025, a-t-il dit.

Le deuxième projet concerne la réduction des émissions de dioxyde de soufre des unités d’acide sulfurique, pour un coût de 8 millions de dinars. Le taux d’avancement des travaux a atteint 70 %, a encore ajouté le ministre.

Le troisième projet porte sur l’amélioration du lavage des gaz d’ammoniac de l’unité de production d’engrais DAP, pour un coût de 18,4 millions de dinars. Ce projet a atteint 84 % d’avancement, mais il n’est pas encore entré en exploitation. Son achèvement est possible dans les six prochains mois, ce qui contribuera significativement à la réduction des émissions, selon les confirmations du ministre.

Le quatrième projet vise à réduire de manière permanente les émissions de dioxyde de soufre des unités de production d’acide sulfurique (unités 3500 B et 3500 A), pour une valeur de 30 millions de dinars.

Un entrepreneur sera sélectionné et les travaux débuteront au premier trimestre de 2026, avec un délai de six mois pour la mise en service, a encore assuré Zouari.

Le cinquième projet concerne la réduction des émissions de gaz résiduels de l’unité de production d’acide sulfurique de l’usine d’ammonitrate, pour un coût de 6,2 millions de dinars.

La première phase a consisté en l’achat et l’installation d’un système de surveillance, mais la deuxième phase n’a pas encore démarré. Elle sera lancée immédiatement et achevée dans un délai de six mois, a affirmé le ministre.

Le membre du gouvernement a fait savoir que ces projets nécessitent des mesures exceptionnelles et urgentes pour qu’ils soient réalisés et opérationnels, indiquant que le gouvernement a eu recours à des sociétés parallèlement aux autorités compétentes pour examiner ensemble avec la partie chinoise la manière d’achever leurs travaux.

L’équipe technique chinoise rendra demain mardi une visite au site des unités relevant du groupe à Gabès. Pour ce qui concerne le rejet du phosphogypse dans la mer, qui constitue un problème majeur qui s’ajoute à celui des émissions, le ministre a insisté sur la nécessité d’arrêter immédiatement le rejet et de construire un site de stockage contrôlé mais aussi d’œuvrer à la valorisation circulaire du phosphogypse.

Il a conclu en soulignant que le problème qui se pose c’est la méthode de gestion des projets et de leur exécution dans les délais impartis , faisant observer que si les projets programmés sont réalisés, le gouvernement passe à la programmation d’autres projets pour améliorer davantage la situation environnementale et entrer dans le domaine de mise à niveau intégral et exhaustif des unités.