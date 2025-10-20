Un colloque sur “la coopération archéologique tuniso-française : nouvelles orientations, nouveaux résultats” aura lieu du 23 au 25 octobre 2025 à Gammarth (banlieue Nord de Tunis) à l’initiative de l’Institut français de Tunisie (INP), en partenariat avec l’Institut national du Patrimoine et l’Agence de mise en valeur du Patrimoine et de Promotion culturelle (AMVPPC), réunira les co-directeurs tunisiens et français des missions actuellement en activité.

L’objectif de cette rencontre est de présenter les avancées récentes dans l’étude des sites et du mobilier archéologique, d’évaluer les apports des approches pluridisciplinaires et d’esquisser les perspectives de recherche à venir.

Une attention particulière sera accordée à l’évolution des sites étudiés, à leurs origines, à la typologie des mobiliers et à la complémentarité des méthodes scientifiques. Les actes du colloque feront l’objet d’une publication destinée à un large public, afin de valoriser les résultats de cette coopération exemplaire et de contribuer à la promotion du patrimoine archéologique de la Tunisie.