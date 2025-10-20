L’Académie des Communes relevant de la Fédération nationale des communes tunisiennes (FNCT) vient de lancer un module de formation pilote sur “la transformation digitale du service public au sein des municipalités”.

Cette formation, annoncée en marge d’un atelier de travail organisé durant le week end vise à renforcer les compétences des cadres municipaux en matière de numérisation des services publics.

Des secrétaires généraux, des représentants de l’administration municipale chargés de l’informatique et la digitalisation y ont pris part.

Elle a, également, pour objectif de développer les connaissances des parties cibles des législations tunisiennes relatives à la protection des donnés personnelles, du concept de l’Open Data et des outils de la maturité numérique.

Il est question aussi d’améliorer le rendement des municipalités à travers des pratiques numériques structurées et organisées, selon un communiqué publié par la FNCT.

D’après la même source, ce module sera suivi d’une évaluation qui permettra en suite de développer ce cours et de l’inscrire au programme de formation annuel de l’Académie des Commune et y faire participer un plus grand nombre de municipalités.

La directrice exécutive de la Fédération, Souad Sassi, a mis en avant, dans ce contexte, le souci de fournir l’accompagnement et le soutien nécessaires aux municipalités pour une meilleure qualité des services rendus aux citoyens.

Le projet de l’Académie des Communes est soutenu par l’Agence espagnole de coopération internationale au développement.