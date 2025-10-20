Une panne d’Amazon Web Services (AWS) a affecté la région US-EAST-1 (Virginie) ce lundi 20 octobre 2025. Des milliers d’utilisateurs aux États-Unis ont signalé des erreurs et des latences. Plusieurs applications et sites très utilisés ont été touchés.

Début et périmètre de l’incident

AWS indique des « erreurs et latences accrues » sur plusieurs services en US-EAST-1. Les premiers signaux apparaissent vers 00:00 PDT (08:00 Africa/Tunis). Le pic de déclarations est visible sur les plateformes de suivi d’incidents. Les effets se propagent au-delà des États-Unis via les services hébergés sur AWS.

Services impactés

Plusieurs plateformes ont connu des indisponibilités : Snapchat, Fortnite, Roblox, Signal, Coinbase, Robinhood, Venmo, Prime Video et Alexa. Des services d’entreprises et d’administrations utilisant AWS ont aussi été affectés. Les médias américains relaient des perturbations sur des outils de travail et de paiement.

Évolution de la situation

AWS reconnaît l’incident à 03:11 ET (08:11 Africa/Tunis). À 05:27 ET (10:27 Africa/Tunis), des « signes de rétablissement » sont rapportés, avec traitement d’un arriéré de requêtes. La cause racine n’est pas confirmée officiellement.

Contexte et sensibilité système

US-EAST-1 est un hub majeur : une panne y provoque des effets en chaîne sur de nombreux services nord-américains. Des épisodes comparables ont été observés par le passé. La centralité d’AWS dans l’infrastructure cloud explique l’ampleur de l’impact.