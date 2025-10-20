Le dernier délai de dépôt des candidatures pour le 20e Prix Abdulaziz Saoud Al-Babtain de la Créativité en Poésie est fixé au 31 janvier 2026. Les candidatures retenues seront dévoilées au cours du premier semestre de l’année 2026.

Les candidats peuvent postuler dans l’une des sections suivantes : le “Prix de la Création en matière de Critique de poésie”, doté de 80 000 dollars US), le “Prix du Meilleur Recueil de Poésie” (40 000 dollars US) et le “Prix du Meilleur Poème” (20 000 dollars US).

Une autre section, destinée pour les moins de 35 ans, figure aussi en compétition. Il s’agit du “Prix des Jeunes Poètes” et comprenant deux distinctions : le Prix du Meilleur Recueil de Poésie, doté de 20 000 dollars US, et le Prix du Meilleur Poème (10 000 dollars US).

Quant au Grand Prix, le “Prix honorifique de la Création Poétique”, d’une valeur de 100 000 dollars US, il n’est pas soumis au jury mais est décerné par les membres du Comité d’organisation de la Fondation à un poète ayant contribué à enrichir la poésie arabe.

Le concours est ouvert à toutes les nationalités et à tous les âges. Tous les poèmes doivent être en arabe classique.

Les candidats ne peuvent postuler que dans une seule section.

Les dossiers papier doivent être adressés au Secrétaire Général de la Fondation Abdulaziz Saud Al-Babtain pour la Création poétique, au siège de la Fondation en Egypte, ou envoyés à l’adresse e-mail suivante : egy@albabtaincf.org