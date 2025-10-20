Le ministre de la jeunesse et des sports, Sadek Mourali, s’est rendu samedi dernier dans le gouvernorat de Monastir où il a inauguré des installations entièrement parachevées, ordonnant la réalisation de plusieurs autres projets et prenant connaissance des projets de jeunesse et sportifs proposés dans le cadre du plan régional de développement 2026-2030. Ces projets visent à développer les infrastructures en place et à l’action de la jeunesse dans la région.

Mourali s’était, notamment, rendu dans les délégations de Bekalta, Moknine, Ksar Hellal, Sayada, Ouardanine, Jammel et Monastir, profitant de l’occasion pour s’enquérir de l’avancement de plusieurs grands projets, examiner l’état des installations existantes et définir les priorités d’intervention. Le ministre a ainsi ordonné la réhabilitation d’un certain nombre d’établissements de jeunesse et l’amélioration de leurs conditions de fonctionnement, ainsi que la création de nouveaux projets dans certaines villes accusant un manque d’espaces sportifs et de jeunesse.

Il a, par la même occasion, réaffirmé l’engagement de son département à soutenir les secteurs de la jeunesse et des sports dans la région. Il a adressé un message rassurant aux supporters de l’Union sportive Monastirienne en particulier, en accordant la priorité absolue au complexe sportif Mustapha Ben Jannet pour accélérer l’achèvement des travaux d’aménagement programmés pour ses différentes composantes, notamment le stade principal. Cela se fera en coordination avec les services régionaux et locaux, afin qu’il soit qualifié pour accueillir des rencontres en compétitions continentales et recevoir ses supporters. Mourali a également appelé au soutien et au développement des institutions de jeunesse, en les dotant d’espaces sportifs et en les convertissant en structures modernes et attractives pour les jeunes, particulièrement dans les zones dépourvues d’infrastructures de loisirs, afin qu’elles constituent un exutoire aux jeunes.

La visite a inclus, entre autres, les maisons des jeunes de Bekalta, Teboulba, Sayada et Jammel, le complexe sportif de Ksar Hellal et le stade municipal de Ksibet El Mediouni.

Lors de toutes les étapes de sa visite, Mourali a souligné la nécessité d’accélérer le rythme de réalisation des projets jeunesse et sportifs en cours. Il a insisté sur le fait que les orientations générales de l’Etat se concentrent sur la réduction des délais, la simplification des procédures et la garantie de la livraison des projets dans les temps impartis, afin de permettre aux jeunes et aux sportifs des régions d’en bénéficier dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions.