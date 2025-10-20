Dans le cadre du programme “Livre des deux rives”, un atelier de traduction littéraire se déroulera à Tunis du 22 au 25 mars 2026. Piloté depuis 2021 par l’Institut français, Livre des deux rives est un projet qui vise à soutenir le secteur du livre et de l’édition ainsi que que le dialogue entre les deux rives de la Méditerranée.

Quinze candidats seront sélectionnés pour participer à cet atelier de sensibilisation à la traduction littéraire, du français vers l’arabe qui s’adresse aux étudiants et aux jeunes professionnels de la traduction. L’appel à candidatures est ouvert jusqu’au 9 novembre 2025.

L’atelier sera encadré par Hella Feki, autrice de Noces de jasmin (JC Lattès, 2020) et d’Une reine sans royaume (JC Lattès, 2025), et le traducteur Walid Soliman.

De plus amples détails sur les critères d’éligibilité et le déroulement de l’atelier sont disponibles sur le site de l’Institut Français de Tunisie.

Issu du Sommet des deux rives de 2019 et financé par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, Livres des deux rives est piloté depuis 2021 par l’Institut français, avec pour objectif le rapprochement des secteurs du livre en Méditerranée et le soutien aux flux de traduction entre les langues arabe et française.

L’axe Traduction déploie notamment des ateliers de formation à la traduction littéraire, tant dans une démarche de sensibilisation aux enjeux de la traduction que de professionnalisation de jeunes traductrices et traducteurs des pays impliqués. Les actions de l’axe Traduction ont été mises en œuvre par l’association ATLAS-CITL et l’agence Karkadé.

L’axe Édition comprend des rencontres professionnelles, des tournées d’auteurs et d’éditeurs, la production de ressources professionnelles, ainsi qu’un fonds d’aide aux éditeurs, afin d’appuyer la structuration des filières du livre, la professionnalisation des éditeurs et d’encourager les publications dans les pays cibles et les échanges éditoriaux d’une rive à l’autre de la Méditerranée.

Les différentes consultations menées ont mis au jour les nombreux clichés pesant d’un côté et de l’autre sur les échanges éditoriaux et les réalités géographiques, culturelles et politiques des secteurs du livre dans chacun des pays concernés. L’axe Sensibilisation et médiation entend favoriser une meilleure connaissance mutuelle des acteurs, des productions et des cultures sectorielles dans leur ensemble.