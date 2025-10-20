La médiathèque de l’Institut français de Tunisie accueillera, le vendredi 24 octobre à 18h, l’auteur tunisien Zied Bakir pour une rencontre autour de son dernier ouvrage “La Naturalisation”, finaliste du Prix de la littérature arabe 2025, décerné par l’Institut du Monde Arabe (Paris).

L’universitaire Farouk Bahri animera la discussion, suivie d’une séance de vente-dédicace avec la complicité de la Librairie ‘Culturel’.

“La Naturalisation”, paru aux éditions Grasset en janvier 2025, est le troisième ouvrage Zied Bakir, “L’amour des choses invisibles (juin 2021)” et “On n’est jamais mieux que chez les autres (mars 2012)”.

“La Naturalisation est un roman picaresque qui retrace l’exil d’un jeune tunisien arrivé à Paris dans les années 1980.

“Tunisie 1987. Le coup d’État de Ben Ali contre Bourguiba coïncide avec la circoncision (loupée) du narrateur, Elyas Z’Beybi. Montant à Paris pour poursuivre ses études, Elyas préfère la vie de bohème, tout en nourrissant un grand espoir : devenir français. Choisit-il les meilleurs moyens ? Il se lie d’amitié avec un ancien légionnaire, devient sans-abri, expérimente une communauté Emmaüs, passe par un hôpital psychiatrique où il séduit, bien malgré lui, la psychiatre de l’hôpital…

Moderne roman picaresque, La naturalisation raconte un exil choisi jusque dans ses galères. Son maladroit héros, à la fois naïf et lucide, attachant et trop francophile pour se croire un “étranger”, affronte et les autres et lui-même dans une succession de mésaventures aussi comiques que tendres. Le destin ne va pas toujours droit. »

Zied Bakir est né en 1982 dans la ville de Ghraïba, au sud de Sfax. À 24 ans, il rejoint Paris pour étudier les lettres. En 2010, il autoédite son premier livre qu’il vend dans les rues de Saint-Germain-des-Prés. En 2015, il quitte la France et se retrouve dans une prison en Libye. Depuis son retour à Paris en 2017, il se consacre aux voyages et à l’écriture.

Le candidat Tunisien pour le Prix de la littérature arabe 2025 figure parmi 6 autres candidats de divers pays arabes.

Doté de 8 000 d’euros, le Prix de la Littérature Arabe 2025 promeut l’œuvre (roman ou recueil de nouvelles) d’un écrivain originaire de la Ligue arabe, auteur d’un ouvrage écrit en arabe et traduit en français (ou directement écrit en français) et publié à compte d’éditeur entre le 1er septembre 2024 et le 30 septembre 2025.

La remise du prix aura lieu le 18 novembre prochain au siège de l’IMA à Paris.

Liste des œuvres finalistes:

“Brève histoire de la Création et de l’Est du Caire” (traduit de l’arabe par Sophie Pommier et May Rostom) de Shady Lewis (Egypte), éd. Sindbad/Actes Sud

“Je me regarderai dans les yeux” de Rim Battal (Maroc), éd. Bayard

“Je suis ma liberté” (traduit de l’arabe par Stéphanie Dujols) de Nasser Abu Srour (Palestine), éd. Gallimard

“La Danse du paon” (traduit de l’arabe par Khaled Osman) de Hanan El-Cheikh (Liban), éd. Sindbad/Actes Sud

“La fin du Sahara” (traduit de l’arabe par Lotfi Nia) de Saïd Khatibi (Algérie), éd. Gallimard

“La Naturalisation” de Zied Bakir (Tunisie), éd. Grasset

“Pays amer” de Georgia Makhlouf (Liban), éd. Les Presses de la Cité

“Un goût de thé amer” (traduit de l’arabe par Sarah Rolfo) de Mohammed Alnaas (Libye), éd. Le bruit du monde.