La 10ème édition du festival “Dream City” organise jusqu’au 19 octobre 2025 dans plusieurs endroits de Tunis une programmation riche et variée intitulée “Kharbga City ” pensée et dédiée aux enfants et adolescents âgés de 6 à 17 ans, au service de leur créativité .

Parmi les activités proposées figurent une visite guidée du Parc du Belvédère organisé avec l’Association des Amis du Belvédère pour les 9 à 12 ans, un atelier de maroquinerie animé par l’artisan Mohamed Abidi destinée à public de la même tranche d’âge, la création de “Terrariums magiques ”avec l’association “Graine Bonheur”, ou encore la création d’une fresque écologique avec l’association “TACIR” destinée aux enfants de 6 à 9 ans.

Ayant démarré depuis le 3 octobre 2025, Kharbga City propose des ateliers, des visites guidées, des spectacles, des films et de débats, spécialement conçus pour éveiller et l’engagement et la curiosité artistique des jeunes. Ce programme s’inscrit dans la philosophie du festival “Dream City” en transformant la ville, ses ruelles, ses bâtiments historiques, ses espaces publics, en une plateforme artistique, en dialogue avec ses habitants, indiquent les organisateurs.

Dream City 2025 qui réunit 56 œuvres de 22 pays, dispatchées dans 31 lieux emblématiques de Tunis, prend fin le 19 octobre 2025, le festival s’est amplement déroulé sous le signe de la solidarité absolue avec les Palestiniens, résilients face à la colonisation sioniste.