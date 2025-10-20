Le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle a annoncé samedi, la prolongation de trois jours supplémentaires, du lundi 20 au mercredi 22 octobre, de la période d’inscription au troisième volet du programme d’appui aux PME en difficulté.

Le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle a indiqué que cette prolongation répondait à la demande d’un grand nombre d’entrepreneurs qui n’avaient pas pu s’inscrire dans les délais pour bénéficier de ce programme, rappelant que l’inscription se fait exclusivement sur le lien : https://acces-financement.emploi.gov.tn/.

Il est à rappeler que ce programme vise à promouvoir l’entrepreneuriat et à aider les entrepreneurs à mener à bien leurs projets, à en assurer la pérennité et à les développer, en partenariat avec la Banque tunisienne de solidarité et l’Agence française de développement (AFD) dans le cadre du projet de soutien à la formation et à l’insertion professionnelle (PAFIP).

Le programme vise à aider les entreprises bénéficiaires à préserver leurs emplois et à créer de nouvelles opportunités d’emploi en leur permettant de rééchelonner leurs dettes et d’obtenir de nouveaux prêts à des conditions avantageuses.