La production nationale d’électricité a enregistré, à fin août 2025, une hausse de 3% pour se situer à 14000 GWh (y compris autoproduction renouvelable) contre 13529 GWh à fin août 2024, selon le rapport sur la conjoncture énergétique publié par l’Observatoire national de l’énergie et des mines. La production destinée au marché local a enregistré une hausse de 4%. Ainsi les achats d’électricité principalement de l’Algérie ont couvert 11% des besoins du marché local à fin août 2025.

Le rapport précise que, la STEG conserve toujours la part du lion dans la production électrique avec 95% de la production nationale à fin août 2025. L’électricité produite à partir de gaz naturel a enregistré une hausse de 3%. La production d’électricité à partir des énergies renouvelables s’est située à 6%.

Par ailleurs, environ 350 MW de toitures photovoltaïques ont été installées à fin 2024 dans le secteur résidentiel et 323 autorisations ont été octroyées pour une puissance totale de 50 MW sur la moyenne et la haute tension dans les secteurs industriel, tertiaire et agriculture.

La pointe a enregistré une baisse de 1% pour se situer à 4837 MW à fin août 2025 contre 4888 MW à fin août 2024.

Ventes d’électricité

Les ventes d’électricité ont enregistré une légère hausse de 1%, stabilité entre fin juillet 2024 et fin août 2025, ajoute le rapport sur la conjoncture énergétique. Les ventes des clients de la haute tension ont enregistré une augmentation de 21%, celles des clients de la moyenne tension ont enregistré une légère baisse de 1%.

A noter que pour les ventes basse tension destinées majoritairement au secteur résidentiel (près de 75% en moyenne), les statistiques basées sur la facturation bimestrielle, dont près de la moitié est estimée, ne permettent pas d’avoir une idée exacte sur la consommation réelle.

Les industriels restent les plus grands consommateurs d’électricité avec 57% de la totalité de la demande des clients HT&MT à fin août 2025.

La majorité des secteurs ont enregistré une hausse des ventes principalement les ventes de l’industrie du papier et de l’édition (+9%) , industrie des matériaux de construction (+4%) et les industries extractives (+8%) contre une baisse du pompage agricole (-8%), les industries du textile et de l’habillement (-3%) et les industries métallurgiques de base (-1%).