Le Tunisien Yassine Kadri a enrichi le palmarès national aux Championnats du monde de Wushu Kung-fu traditionnel en remportant la médaille de bronze. La compétition se déroule du 14 au 20 octobre à Emeishan, en Chine.

Une performance solide à Emeishan

Engagé dans les épreuves individuelles, Kadri s’est illustré parmi l’élite mondiale du Wushu en s’adjugeant une place sur le podium. Cette médaille de bronze vient récompenser un parcours marqué par régularité et maîtrise technique face à une concurrence relevée.

Quatrième médaille pour la Tunisie

Avec cette nouvelle distinction, la Tunisie totalise désormais quatre médailles lors de ces Championnats du monde. Avant Kadri, Rafed Mabrouk et Alaa Seghaier avaient décroché chacun une médaille d’argent, tandis que Zeineb Manaï avait obtenu le bronze.

Cette moisson confirme la bonne dynamique du Wushu tunisien sur la scène internationale, grâce à une présence régulière dans les phases finales et à des performances constantes des athlètes.

Une progression continue du Wushu tunisien

Les résultats enregistrés à Emeishan illustrent la progression continue de la discipline en Tunisie. Portée par un encadrement technique structuré et un travail de formation mené depuis plusieurs années, la sélection nationale s’affirme comme l’une des plus compétitives du continent africain.

Ces championnats mondiaux offrent également une vitrine précieuse pour les athlètes tunisiens, à quelques mois des prochaines échéances internationales.