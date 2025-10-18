L’Union Sportive Monastirienne a officialisé, samedi 18 octobre, la séparation à l’amiable avec son entraîneur Montassar Louhichi. La décision intervient au lendemain de la lourde défaite concédée face à la JS Kabylie (0-3), en match aller du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions d’Afrique.

Une décision après la défaite face à la JS Kabylie

Le revers subi vendredi soir au stade de Radès a précipité la fin de l’aventure de Louhichi sur le banc monastirien. Face à une formation algérienne plus réaliste, l’US Monastir n’a pas su exploiter ses temps forts et voit désormais sa qualification compromise avant le match retour prévu à Tizi Ouzou.

La direction du club a confirmé, dans un bref communiqué, une séparation « à l’amiable », sans autres précisions sur les conditions du départ ni sur le nom du successeur pressenti.

Un bilan positif en championnat

Nommé en juillet dernier, Montassar Louhichi quitte le club après un début de saison globalement correct en championnat de Ligue 1. Sous sa direction, l’US Monastir a enregistré quatre victoires et cinq matches nuls en neuf journées, occupant actuellement la quatrième place du classement avec 17 points, à quatre unités du leader, le Stade Tunisien.

Malgré cette régularité sur la scène nationale, la contre-performance africaine a visiblement conduit la direction monastirienne à revoir son projet sportif à court terme.

Une nouvelle page à écrire

La direction du club devrait annoncer dans les prochains jours le nom du nouvel entraîneur appelé à relancer le groupe avant le match retour de Ligue des champions. En attendant, l’équipe poursuivra sa préparation sous la supervision du staff technique en place.