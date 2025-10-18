La JS Omrane a signé une victoire précieuse face à la JS Kairouan (2-0), samedi au stade Zouiten, pour le compte de la 10e journée de Ligue 1. Grâce à ce succès, le club de la capitale monte provisoirement à la 6e place du classement avec 14 points.

Les buts de la rencontre ont été inscrits par Haroun Kouki (43’) et Bilel Touati (50’). Ce quatrième succès de la saison permet aux hommes d’El Omrane de se rapprocher de la première moitié du tableau, en attendant la suite de la journée programmée entre dimanche et mercredi.

La JS Kairouan en difficulté

La JS Kairouan, battue pour la sixième fois cette saison, reste à la 11e place avec 10 points. L’équipe pourrait reculer davantage selon les résultats de l’Étoile du Sahel et de l’AS Soliman, encore en lice.

Match nul entre Ben Guerdane et Gabès

L’autre rencontre du jour s’est soldée par un nul (1-1) entre l’US Ben Guerdane et l’AS Gabès. Les visiteurs ont ouvert le score dès la 2e minute grâce à Hosni Guezmir, avant que Wael Salhi n’égalise à la 70e. Ce partage des points maintient les deux formations dans le bas du classement : Ben Guerdane est 14e avec 8 points, tandis que Gabès reste 15e avec 7 points.

Les matches à venir

La 10e journée se poursuit dimanche avec deux rencontres : AS Marsa – ES Métlaoui et CS Sfaxien – AS Soliman. Mardi, le Club Africain affrontera l’US Monastir à Radès.

Mercredi, cinq affiches clôtureront la journée, dont Étoile du Sahel – Olympique Béja à Sousse et ES Zarzis – Espérance de Tunis à Zarzis.

Classement provisoire :

Le Stade Tunisien conserve la tête avec 21 points, devant l’Espérance de Tunis (20) et le Club Africain (19). L’US Monastir suit avec 17 points, devant ES Zarzis (16).