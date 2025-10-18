La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) a annoncé, samedi à Zurich, le lancement de la quatrième édition de son Diplôme en Droit du Football, une formation juridique internationale destinée aux professionnels du droit spécialisés dans le sport. Ce programme, reconnu pour son exigence académique, vise à approfondir la compréhension des enjeux juridiques du football moderne.

Un cursus structuré sur cinq modules

Fort du succès des trois premières éditions, le programme s’étendra sur 12 mois, de mai 2026 à mai 2027, et sera organisé en cinq modules de quatre jours chacun, répartis sur plusieurs continents.

Miami (États-Unis) – Module 1 : Introduction au droit du football (mai 2026)

Asunción (Paraguay) – Module 2 : Réglementation des transferts (I) (septembre 2026)

Rabat (Maroc) – Module 3 : Réglementation des transferts (II) (novembre 2026)

Dubaï (Émirats arabes unis) – Module 4 : Aspects juridiques complémentaires (février 2027, à confirmer)

Zurich (Suisse) – Module 5 : Procédures devant le Tribunal Arbitral du Sport (mai 2027)

Professionnaliser le droit du football

La FIFA explique que ce diplôme vise à renforcer les compétences des juristes exerçant dans les fédérations, ligues, clubs, syndicats de joueurs ou cabinets spécialisés. L’objectif est d’harmoniser le cadre juridique du football et d’assurer une meilleure gouvernance des litiges et transferts à l’échelle mondiale.

Modalités d’inscription et financement

Le programme est ouvert aux juristes du monde entier. Les frais d’inscription s’élèvent à 10 000 dollars US, incluant le matériel pédagogique, les pauses café, les déjeuners et certaines activités collectives.

La FIFA prendra en charge les frais de formation et de déplacement pour les candidats issus de ses associations membres. Les autres participants devront couvrir leurs frais directement ou via leur employeur.

La date limite d’inscription est fixée au 15 janvier 2026. Les candidats peuvent consulter le site officiel de la FIFA pour connaître la procédure complète.