Le coup d’envoi de la 9e édition du semi-marathon international “21 km pour Mathieu” a été donné ce samedi matin dans le désert à Douz. Cet événement est organisé annuellement pour commémorer le décès d’un touriste français survenu en 2015 dans la région.

Les organisateurs et la mère du défunt, ont confié à l’agence TAP que cette manifestation touristique et sportive symbolise l’attachement à la vie. La famille a fait creuser un puits à l’endroit où son fils est décédé, à 21 km au sud de Douz, pour fournir de l’eau aux bergers et aux touristes du désert. Ce puits est ensuite devenu le point de départ du semi-marathon international en direction de Douz, avec la participation de nombreux sportifs et amoureux du désert de pays européens et arabes.

De son côté, Chokri Ben Mansour, propriétaire de l’agence de voyage tunisienne contribuant à l’organisation de ce marathon, a affirmé que cet événement représente un excellent démarrage pour la saison touristique saharienne de la région. Il a indiqué que plus de 240 touristes et sportifs de diverses nationalités, notamment français, tunisiens, algériens et marocains, participent à cette édition.

Selon la même source, ce marathon comprend deux étapes. La première consiste en une course à pied sur une distance de 21 km, avec la participation de plus de 200 concurrents. Elle démarre du puits de Mathieu, traverse les dunes de sable, les oasis et le marché de l’artisanat de Douz pour arriver à la zone touristique de la région. La deuxième étape est dédiée à la randonnée pédestre dans le désert et entre les oasis, avec la participation de plus de 30 touristes.